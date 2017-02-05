Происшествия
Источник: Сайт ГУ МЧС РФ по Крыму
09:01, 05 Февраля 2017 Версия для печати

Сообщения паромов между РФ и Крымом нет из-за густого тумана

Паромное сообщение в Керченском проливе временно приостановлено из-за плохой погоды и густого тумана.

Как сообщили в пресс-службе крымского МЧС, утром 5 февраля было прекращено паромное сообщение в зоне курсирования паромов между материковой Россией и Крымским полуостровом. Причиной стали неблагоприятные погодные условия в виде густого тумана и низкой видимости.

Керченская переправа не работает с 04:00. Пока неизвестно, когда сообщение паромов будет восстановлено. Ранее в зоне переправы действовал режим штурмового предупреждения.

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