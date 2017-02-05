Происшествия
Источник: Life
11:42, 05 Февраля 2017 Версия для печати

Пожарного в САО Москвы брат избил топором в день рождения

Избитый братом московский пожарный попал в больницу в день своего рождения прямо из части.

Как пишет портал Life, ночью 5 февраля начальника пожарной части, которая расположена на Ленинградском проспекте в районе Сокол САО столицы, увезли на «скорой» с тяжелыми травмами. Ранения пожарным топором мужчине нанес его родной брат.

По данным СМИ, инцидент произошел в разгар празднования дня рождения пострадавшего, которое он отмечал на месте службы.

Пока неизвестно, по каким причинам произошла драка между пострадавшим пожарным и его братом. Состояние жертвы нападения оценивается как тяжелое. Все детали происшествия уточняются.

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