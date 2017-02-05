Происшествия
Источник: Life
10:16, 05 Февраля 2017 Версия для печати

Пострадавшего в ДТП выбросило из машины в центре Москвы

Пассажир вылетел через лобовое стекло BMW в результате аварии с пострадавшими в центре Москвы.

Как пишет портал Life, вечером 4 февраля в районе съезда с Комсомольского проспекта на Крымский мост в районе Хамовники ЦАО столицы столкнулись BMW и Mitsubishi. В результате аварии пострадали два человека, находившиеся в BMW.

По последним данным, авария произошла по вине водителя BMW, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Отмечается, что один из пострадавших во время аварии находился на заднем сидении, а после ДТП вылетел через лобовое стекло на дорогу. У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом бедра.

В Mitsubishi никто не пострадал. Сейчас все обстоятельства аварии уточняются.

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