Происшествия
Источник: "Интерфакс"
07:40, 05 Февраля 2017 Версия для печати

Неосторожность с огнем могла привести к гибели ребенка в ЮВАО

При пожаре в квартире на юго-востоке Москвы погиб восьмилетний ребенок и пострадали три человека.

Как сообщил «Интерфакс», вечером 4 февраля в квартире жилого дома на улице 3-й квартал Капотни в районе Капотня ЮВАО столицы произошел пожар. Спасатели, потушив огонь, обнаружили в квартире тело ребенка 2009 года рождения.

Кроме того, при пожаре пострадал дедушка погибшего мальчика и два человека из соседней квартиры. Мать погибшего ребенка удалось спасти. Она была доставлена в больницу.

Сейчас детали происшествия уточняются. Одной из возможных причин возгорания считают неосторожное обращение с огнем.

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Цыганкова Валерия

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