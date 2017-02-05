Неосторожность с огнем могла привести к гибели ребенка в ЮВАО

При пожаре в квартире на юго-востоке Москвы погиб восьмилетний ребенок и пострадали три человека.

Как сообщил «Интерфакс», вечером 4 февраля в квартире жилого дома на улице 3-й квартал Капотни в районе Капотня ЮВАО столицы произошел пожар. Спасатели, потушив огонь, обнаружили в квартире тело ребенка 2009 года рождения.

Кроме того, при пожаре пострадал дедушка погибшего мальчика и два человека из соседней квартиры. Мать погибшего ребенка удалось спасти. Она была доставлена в больницу.

Сейчас детали происшествия уточняются. Одной из возможных причин возгорания считают неосторожное обращение с огнем.