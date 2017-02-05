Хозяев загрызших девочку на Урале собак могут арестовать

Семилетнюю девочку в Свердловской области загрызли собаки, гулявшие без намордников и поводков.

Как сообщило РИА «Новости», 5 февраля в деревне Пальмино в Таборинском районе Свердловской области нашли тело ребенка со следами укусов и когтей собак. Позже выяснилось, что погибшая девочка возвращалась домой с репетиции, когда на пути ей встретились две большие собаки, гулявшие по улице без хозяев, намордников и поводков.

Сейчас уже установлено, кому принадлежали животные, которые загрызли девочку. Собак усыпили, а их хозяева задержаны. На телах усыпленных собак нашли следы человеческой крови.

Отмечается, что в отношении хозяев собак возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Они проходят по делу как подозреваемые. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Все обстоятельства инцидента уточняются.