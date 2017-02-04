Сброшенный с крыши снег травмировал младенца в Москве

Снег упал на двухмесячного ребёнка во время чистки кровли на северо-востоке Москвы.

РИА «Новости» передаёт, что инцидент произошёл 4 февраля возле одного из домов на Палехской улице в Ярославском районе СВАО столицы.

Работник скинул с крыши снег, который упал на коляску с ребёнком. Малыша доставили в больницу с переломом рёбер и травмами головы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Сейчас следователи опрашивают очевидцев, а также устанавливают сотрудников управляющей компании и иных лиц, ответственных за уборку снега с крыши дома.