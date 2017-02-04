Происшествия
Источник: РИА "Новости"
17:16, 04 Февраля 2017 Версия для печати

Сброшенный с крыши снег травмировал младенца в Москве

Снег упал на двухмесячного ребёнка во время чистки кровли на северо-востоке Москвы.

РИА «Новости» передаёт, что инцидент произошёл 4 февраля возле одного из домов на Палехской улице в Ярославском районе СВАО столицы.

Работник скинул с крыши снег, который упал на коляску с ребёнком. Малыша доставили в больницу с переломом рёбер и травмами головы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Сейчас следователи опрашивают очевидцев, а также устанавливают сотрудников управляющей компании и иных лиц, ответственных за уборку снега с крыши дома.

читайте также:Из-за рекордных снегопадов снегоуборочная техника не всегда успевает расчищать дороги
Как должны убирать снег и куда его складывать ?
Sobesednik.ru спросил у эксперта, как быстро коммунальщики обязаны убирать снег и куда должны его складывать. »

читайте также:В Москве деревья начинают высаживать с осени и продолжают это делать зимой
Почему власти Москвы сажают деревья и кустарники зимой
В этом году на улицах Москвы высадят порядка 40 тысяч деревьев и 308 тысяч кустарников, узнал Sobesednik.ru »

Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Семья Звездуновых из "33 квадратных метров": где они сейчас?
17:02, 04 Февраля 2017
20 лет назад вышла первая серия комедийного сериала «33 квадратных метра», решил напомнить Sobesednik.ru
»
Жириновский предложил присоединить Белоруссию к России
14:44, 04 Февраля 2017
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал ряд громких заявлений на 30-м съезде партии
»
Ксения Ильина: "Коммивояжер" как проверка брака на прочность
14:21, 04 Февраля 2017
Sobesednik.ru посмотрел новый фильм ведущего иранского режиссера Асгара Фархади «Коммивояжер»
»