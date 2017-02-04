Происшествия
11:57, 04 Февраля 2017 Версия для печати

Грабитель спилил замки гаража и угнал Porsche за 5 млн в ЗАО

У жителя Москвы угнали спортивный автомобиль Porsche Carrera за пять миллионов рублей.

Life сообщает, что преступление произошло у дома 45 на улице Василия Ботылева в районе Кунцево ЗАО столицы. Злоумышленник спилил навесной и внутренний замки на входной двери гаража, после чего угнал автомобиль Porsche 911 Carrera 4GIS.

Столичные полицейские разыскивают иномарку. По факту угона возбудили уголовное дело.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на хозяина Porsche передаёт, что угон произошёл в период с 1 декабря по 3 февраля.

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Ушаков Олег

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