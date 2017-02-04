Происшествия
16:14, 04 Февраля 2017 Версия для печати

Двое пострадали в ДТП с участием трёх машин на юге Москвы

В результате столкновения трёх иномарок на проспекте Андропова в столице пострадал как минимум один человек.

Авария произошла днём 4 февраля у дома 42 на проспекте Андропова в районе Нагатино-Садовники Южного округа Москвы.

По данным телеканала РЕН ТВ, там столкнулись автомобили Toyota Corolla, Ford Focus и Opel Antara. Газета «Вечерняя Москва», в свою очередь, сообщает о ДТП с участием двух машин.

Информация о пострадавших уточняется. По разным данным, в аварии пострадали от одного до двух человек.

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Ушаков Олег

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