Двое пострадали в ДТП с участием трёх машин на юге Москвы

В результате столкновения трёх иномарок на проспекте Андропова в столице пострадал как минимум один человек.

Авария произошла днём 4 февраля у дома 42 на проспекте Андропова в районе Нагатино-Садовники Южного округа Москвы.

По данным телеканала РЕН ТВ, там столкнулись автомобили Toyota Corolla, Ford Focus и Opel Antara. Газета «Вечерняя Москва», в свою очередь, сообщает о ДТП с участием двух машин.

Информация о пострадавших уточняется. По разным данным, в аварии пострадали от одного до двух человек.