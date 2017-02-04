Борцы с терроризмом задержали 22 вооружённых чеченцев в Вене

Австрийские полицейские задержали в Вене 22 уроженцев Чечни с оружием.

Утром 3 февраля бойцы спецподразделения австрийской полиции по борьбе с терроризмом WEGA задержали на острове Донауинзель в центральной части Вены группу вооружённых чеченцев. Перед задержанием они попытались спрятать оружие в снегу. Уроженцы Чечни заявили, что они «просто гуляют» и отмечают свадьбу.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у чеченцев автомат, пистолет и большое количество боеприпасов, а также обыскали их автомобиль. Сейчас задержанных допрашивают, сообщает австрийское агентство APA.