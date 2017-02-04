Происшествия
Источник: APA
15:48, 04 Февраля 2017 Версия для печати

Борцы с терроризмом задержали 22 вооружённых чеченцев в Вене

Австрийские полицейские задержали в Вене 22 уроженцев Чечни с оружием.

Утром 3 февраля бойцы спецподразделения австрийской полиции по борьбе с терроризмом WEGA задержали на острове Донауинзель в центральной части Вены группу вооружённых чеченцев. Перед задержанием они попытались спрятать оружие в снегу. Уроженцы Чечни заявили, что они «просто гуляют» и отмечают свадьбу.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у чеченцев автомат, пистолет и большое количество боеприпасов, а также обыскали их автомобиль. Сейчас задержанных допрашивают, сообщает австрийское агентство APA.

читайте также:В Чечне проведена самая крупная за последние два года спецоперация по уничтожению и поимке бовиков
Правозащитник о спецоперации в Чечне: Задержанных сотни, многие пропали
Все, что известно об операции против боевиков, планировавших захват военной базы в Чечне, — в материале Sobesednik.ru »

читайте также:Теперь у чеченской стороны появилось договорное основание исправно обеспечивать турпотоком непризнанную республику
Дружба Чечни и ДНР: обмен туристами или... "отпускниками"?
Дышите глубже: Чеченская Республика заключила соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с самопровозглашенной ДНР. »

Также по теме
Чечня
Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Семья Звездуновых из "33 квадратных метров": где они сейчас?
17:02, 04 Февраля 2017
20 лет назад вышла первая серия комедийного сериала «33 квадратных метра», решил напомнить Sobesednik.ru
»
Жириновский предложил присоединить Белоруссию к России
14:44, 04 Февраля 2017
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал ряд громких заявлений на 30-м съезде партии
»
Ксения Ильина: "Коммивояжер" как проверка брака на прочность
14:21, 04 Февраля 2017
Sobesednik.ru посмотрел новый фильм ведущего иранского режиссера Асгара Фархади «Коммивояжер»
»