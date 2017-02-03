Происшествия
Источник: Life
10:58, 03 Февраля 2017 Версия для печати

В Петербурге пострадавших в ДТП с маршрутками спасли очевидцы

В Санкт-Петербурге в результате столкновения двух маршруток и иномарки пострадали 10 человек, в том числе пешеходы.

По сообщениям Life, ДТП произошло около 7 часов утра в пятницу, 3 февраля, на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов в Московском районе Петербурга. На перекрестке столкнулись два маршрутных автобуса и легковой автомобиль. От удара одна из маршруток вылетела на тротуар и врезалась в столб, сбив несколько пешеходов.

По данным правоохранительных органов, в результате аварии пострадали 10 человек. Пять из них были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, остальных врачи осмотрели на месте происшествия – у них диагностированы переломы и ушибы.

Как пишет издание, первыми на помощь пострадавшим бросились очевидцы трагедии.

«Смотрю, из окон помогают вылезти, двери задние пытаются взломать, чтобы люди вышли, которые там остались. Я видел, что, по-моему, водителя зажало, потому что в этой всей каше голова застряла», – рассказал Life свидетель произошедшего.

Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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