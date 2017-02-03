В Белгороде умирающему от инфаркта пациенту предложили чай

Росздравнадзор начал проверку больницы, где из-за халатности врачей мужчина скончался от инфаркта.

Телеканал «Россия 24» сообщил о том, что возле районной больницы в городе Бирюч Красногвардейского района Белгородской области скончался мужчины. По данным СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Как рассказала журналистам дочь покойного, ее пожилой отец обратился к врачам больницы, так как почувствовал себя плохо. Медсестра сначала отказывалась измерить мужчине давление, а когда все-таки сделала это и увидела, что оно значительно ниже нормы, посоветовала пациенту выпить чаю или кофе. В результате мужчина покинул медицинское учреждение, сел в машину и там скончался.

В связи с поступившей информацией о факте несвоевременного оказания медицинской помощи в центральной районной больнице Красногвардейского района Белгородской области, повлекшем за собой смерть пациента,

Глава российского Минздрава Вероника Скворцова поручила Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести проверку по факту несвоевременного оказания медицинской помощи пациенту.

«Росздравнадзор начал проверку больницы. Результаты проверки будут известны не ранее, чем через две недели», – сообщили в ведомстве.