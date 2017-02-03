Происшествия
Источник: RLT
14:41, 03 Февраля 2017 Версия для печати

У Лувра мужчина с ножом ранил военного, крича "Аллах Акбар"

Возле Лувра в Париже неизвестный мужчина с ножом напал на военнослужащего, выкрикивая экстремистские лозунги.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 3 февраля из-за взрыва газового баллона в торговом павильона в окрестностях Парижа пострадал один человек.

Как передает радиостанция RLT, инцидент произошел около полудня по московскому времени возле одного из входов в музей Лувр. Неизвестный мужчина с двумя рюкзаками, вооруженный мачете, атаковал патрульного. Военнослужащий получил легкое ранение, его товарищи открыл огонь по нападавшему. В результате преступник был тяжело ранен в живот.

Как рассказал журналистам RLT глава парижской полиции Мишель Кадо, во время нападения мужчина выкрикивал «Аллах Акбар». Он атаковал патрульных, когда те не впустили его в здание из-за больших рюкзаков. Вероятно, преступник замышлял устроить теракт. Однако, по словам Кадо, при обыске в личных вещах мужчины взрывчатки обнаружено не было. В настоящий момент район, где находится Лувр, оцеплен, а также закрыта ближайшая станция метро.

В целях безопасности посетителей музея вывели в закрытый зал и посоветовали сесть на пол.

МВД Франции назвало случившееся серьезным происшествием и призвало граждан не распространять непроверенную информацию о ЧП.

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Соловьева Екатерина

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