Происшествия
Источник: РИА "Новости"
16:28, 03 Февраля 2017 Версия для печати

Тюрьма грозит девушке из Белгорода, прикурившей в храме от свечи

Против жительницы Белгорода возбудили уголовное дело из-за фото, на котором она прикуривает сигарету от свечи в храме.

РИА «Новости» сообщает, что в мае 2016 года 21-летняя жительница Белгорода выложила на своей странице в соцсети фотографию, на которой она прикуривают сигарету от свечи в храме.

В отношении девушки возбудили дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Теперь обвиняемой грозит до одного года лишения свободы.

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