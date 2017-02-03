Тюрьма грозит девушке из Белгорода, прикурившей в храме от свечи

Против жительницы Белгорода возбудили уголовное дело из-за фото, на котором она прикуривает сигарету от свечи в храме.

РИА «Новости» сообщает, что в мае 2016 года 21-летняя жительница Белгорода выложила на своей странице в соцсети фотографию, на которой она прикуривают сигарету от свечи в храме.

В отношении девушки возбудили дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Теперь обвиняемой грозит до одного года лишения свободы.