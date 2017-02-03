Страдавшую от депрессии москвичку нашли мертвой в лесном снегу

Сотрудники Росгвардии обнаружили в подмосковном лесопарке тело девушки, похожей на пропавшую Наталью Меламед.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что 23 января жительница СЗАО Наталья Меламед ушла из дома и не вернулась. Семья пропавшей заявила, что любой, кто сообщит какие-то сведения о местонахождении девушки, получит вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

Как сообщает Life со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, тело девушки, похожей на пропавшую Наталью Меламед, было обнаружено в одном из лесопарков Московской области.

«Следователи устанавливают личность женщины, чьё тело было обнаружено. По результатам исследования можно будет делать тот или иной вывод о возможных причинах смерти», — рассказала журналистам представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, следователям удалось обнаружить тело благодаря сигналу мобильного телефона пропавшей девушки. Как утверждают источники сайта, девушка зашла за гаражи, расположенные недалеко от Красногорского леса. Вскоре после этого телефон пропал из сети – по-видимому, его отключили.

Несколькими днями ранее в Красногорском лесу неподалеку от улицы Барышихи правоохранители обнаружили черную норковую шубу пропавшей москвички.

Обнаруженная в лесу девушка была найдена под снегом в сидячем положении. Обстоятельства ее гибели устанавливаются, криминалисты приступили к осмотру тела.

По данным Life, перед исчезновением Наталья поссорилась с родными. Также известно, что девушка наблюдалась в клинике с затяжной депрессией.