Сибирского "человека-паука" МЧС сняло с окна горящей квартиры

В Новосибирске спасатели сняли с оконного козырька жителя горящей квартиры, находившегося в невменяемом состоянии.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС, инцидент произошел в одной из новосибирских восьмиэтажек около 03:36 утра по московскому времени.

В службу спасения поступил звонок о том, что в окне дома повис человек, а позади него в квартире полыхает пожар. Прибывшие на место ЧП спасатели увидели странную картину: на третьем этаже здания за окном повис мужчина, который вел себя неадекватною

«На третьем этаже за пределами распахнутого окна буквально на козырьке метался мужчина, вел себя как-то необычно и мог сорваться вниз в любой момент. Мужчина утверждал, что он – человек-паук. Под окном пожарные оперативно установили автолестницу, по которой спасли этого мужчину», — сообщила замначальника пожарно-спасательной части № 5 Ривгата Кабирова.

Спасателям понадобилось немало времени и усилий, чтобы убедить «человека-паука» спуститься вниз: сначала он наотрез отказывался спускаться, а затем, когда его все-таки уговорили, во время спуска стал махать руками и звать «милицию».

Помимо хозяина горящей квартиры пожарные эвакуировали из подъезда дома 20 человек. Возгорание было оперативно ликвидировано, в результате ЧП никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.