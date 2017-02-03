Самолёт разрубил военного винтами на аэродроме в Приморье

Военнослужащий-контрактник погиб на аэродроме морской авиации Тихоокеанского флота в Приморском крае.

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев сообщил ИА PrimaMedia, что погибший военнослужащий нарушил требования безопасности.

«По предварительным данным, военный получил не совместимые с жизнью травмы, в результате нарушения требований безопасности попав под винты воздушного судна при выруливании самолёта на взлетно-посадочную полосу», – сказал Матвеев.

По факту гибели контрактника проводится проверка.