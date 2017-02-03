Происшествия
Источник: "Интерфакс"
10:26, 03 Февраля 2017 Версия для печати

Растерзавших пожилую москвичку собак выпустил охранник ЧОП

Полиция задержала охранника предприятия в центре Москвы, который выпустил собак, растерзавших пенсионерку.

Как ранее писал Sobesednik.ru, на территории государственного предприятия в Басманном районе столицы было обнаружено тело пожилой женщины со следами укусов собак.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление Следственного комитета РФ, сотрудники полиции задержали сотрудника частного охранного предприятия, который должен был следить за собаками. Следователи выяснили, что для охраны учреждения, где был найден труп пенсионерки, использовались четыре сторожевых собаки. По данным ведомства, охранник выпустил псов из вольера, не проверив наличие посторонних на территории.

«В соответствии со ст.91 УПК РФ задержан сотрудник ЧОП, который не убедился в отсутствии посторонних лиц на территории предприятия и выпустил собак из вольера», - сообщила представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В настоящее время мужчину опрашивают следователи.

По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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Соловьева Екатерина

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