Пенсионерку насмерть загрызли собаки у здания Минспорта в ЦАО

На территории государственного учреждения в центре Москвы найдено тело пожилой женщины, искусанной собаками.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по Москве, инцидент произошел в четверг, 2 февраля, на улице Казакова в Басманном районе Центрального административного округа. На территории одного из государственных учреждений, расположенного возле здания Министерства спорта РФ, было найдено тело пожилой женщины 1937 года рождения.

При осмотре на теле пенсионерки были обнаружены многочисленные рваные раны, характерные при нападении собак.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. «В рамках расследования уголовного дела следствие проверит правила содержания четырех собак, которые использовались ЧОПом для охраны территории», – сообщила представитель ГСУ Юлия Иванова.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, разыскиваются очевидцы трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.