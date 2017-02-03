Происшествия
Источник: Le Parisien
07:13, 03 Февраля 2017 Версия для печати

От взрыва в торговой палатке под Парижем пострадал один человек

В одном из торговых павильонов в столичном регионе Франции Нуази-ле-Гран произошел мощный взрыв газового баллона.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 11 января из-за взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Саратове пострадали три человека.

Как сообщает Le Parisien, мощный взрыв произошел около 00.00 мск в торговой палатке и ощущался в окрестностях коммуны.

Известно также, что в результате инцидента один человек постардал и находится в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, причиной происшествия стало воспламенение газового баллона. Отмечается, что из-за возникшего пожара количество пострадавших может вырасти.

К борьбе с огнём были привлечены порядка 30 сотрудников спасательных служб.

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