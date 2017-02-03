Происшествия
Источник: "Вести.ру"
15:13, 03 Февраля 2017 Версия для печати

Охраннику овчарок, убивших вдову диктора, грозит 3 года тюрьмы

Погибшая от укусов собак пожилая женщина оказалась женой известного актера и диктора.

Как ранее писал Sobesednik.ru, сотрудники полиции задержали охранника, который не уследил за собаками, растерзавшими пожилую женщину в центре Москвы. Тело 80-летней пенсионерки со следами укусов было обнаружено 2 февраля на территории государственного учреждения в Басманном районе ЦАО.

Как выяснило издание «Вести.ру», погибшая является вдовой советского диктора, переводчика-синхрониста и киноактера Кирилла Ваца. Он сыграл в таких фильмах как «Одиночное плавание», «Анна Каренина», а также работал диктором Иновещания советского радио.

Также издание сообщает о том, что четырех немецких овчарок, которые искусали женщину, усыпят.

Охранник частного охранного предприятия «Альфа-Набат», который должен был следить за животными, задержан и дает показания. Как стало известно изданию, погибшая Валерия Вац 2 февраля зашла на территорию и направилась в одно из зданий. В этот момент собак вывели на прогулку. Однако выгуливавший их кинолог куда-то отлучился, в это время и произошла трагедия. Мужчина вызвал полицию и скорую, но прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Как отмечают «Вести.ру», днем вход на данную территорию всегда открыт: здесь находятся магазины и фитнес-клуб. То есть оказаться на месте несчастной пенсионерки мог любой прохожий.

Если вина охранника будет доказана, ему будет грозить лишение свободы сроком до трех лет.

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