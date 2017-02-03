Происшествия
Источник: РИА «Новости»
08:53, 03 Февраля 2017 Версия для печати

Мужчина оказался в больнице после стрельбы на автостоянке в ЮВАО

Полиция проводит проверку по факту драки со стрельбой, произошедшей вечером 2 февраля на автостоянке в ЮВАО столицы.

Как сообщает РИА «Новости», инцидент произошел на улице Головачева в районе Люблино на юго-востоке Москвы.

Известно, что драка между 43-летним и 52-летним мужчинами закончилась стрельбой.

«На службу "02" поступило сообщение от очевидца об огнестрельном ранении на автостоянке, по адресу: ул. Головачева, дом 24. Прибывшими по вышеуказанному адресу сотрудниками полиции установлено, что в 19.30 произошел конфликт, переросший в драку между 43-летним и 52-летним мужчинами. Второй выстрелил в оппонента из имеющегося у него травматического пистолета МР-80Т», — сообщил дежурный офицер.

Пострадавший был срочно госпитализирован. Полиция проводит проверку по данному факту.

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Седова Анастасия

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