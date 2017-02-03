Голого россиянина с ножом 20 минут не могли поймать в Таиланде

В Таиланде полиция задержала российского туриста, который в обнаженном виде гулял по рынку и напал на продавца.

В курортном городе Паттайя произошел инцидент с туристом из России, пишет веб-портал Life. По его данным, мужчина голым расхаживал по городу, пока его не задержала полиция. В руках у россиянина были нож и отвертка. По словам очевидцев, туриста заметили на рынке в центре города. По неизвестным причинам мужчина попытался напасть на хозяина одной из торговых лавок.

Сотрудникам местной полиции потребовалось около 20 минут, чтобы арестовать нарушителя, который активно отбивался от них, сопровождая свои действия нецензурной бранью. По предварительным данным, свою одежду турист потерял. Подробности инцидента уточняются.