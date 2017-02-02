В парке в ВАО нашли расчлененный изрезанный труп женщины

В коллекторе в парке «Измайлово» мужчина обнаружил останки убитой женщины.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову, 31 января посетитель парка «Измайлово» по адресу аллея Большого Круга, 7 в районе Измайлово ВАО обнаружил страшную находку. В коллекторе парка мужчина увидел фрагменты конечностей человеческого тела.

Приехавшие на место сотрудники полиции исследовали коллектор и прилегающую территорию. В результате были найдены и другие останки.

Осмотр показал, что они принадлежат женщине, которой перед смертью были нанесены колото-резаные ранения. По предварительным данным, погибшей было около 40-50 лет, сообщила Иванова.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», ведется поиск преступников, причастных к убийству женщины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Обстоятельства преступления устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.