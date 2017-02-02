Происшествия
Источник: РИА "Новости"
12:50, 02 Февраля 2017 Версия для печати

В парке в ВАО нашли расчлененный изрезанный труп женщины

В коллекторе в парке «Измайлово» мужчина обнаружил останки убитой женщины.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову, 31 января посетитель парка «Измайлово» по адресу аллея Большого Круга, 7 в районе Измайлово ВАО обнаружил страшную находку. В коллекторе парка мужчина увидел фрагменты конечностей человеческого тела.

Приехавшие на место сотрудники полиции исследовали коллектор и прилегающую территорию. В результате были найдены и другие останки.

Осмотр показал, что они принадлежат женщине, которой перед смертью были нанесены колото-резаные ранения. По предварительным данным, погибшей было около 40-50 лет, сообщила Иванова.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», ведется поиск преступников, причастных к убийству женщины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Обстоятельства преступления устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

читайте также:«Открытая, добрая, наивная» – такими словами вспоминают Яну друзья
"Приедем – опишем труп!" Почему полиция не спасла убитую в Орле
Как так вышло, что орловская полиция не среагировала адекватно на звонок убиваемой женщины, выяснял Sobesednik.ru »

читайте также:Выясняется, что сумасшедшие спокойно разгуливают по российским улицам
Расчленители и потрошители среди нас: как вычислить маньяка
После убийства шестерых детей в Нижнем врач объяснил, почему россияне сходят с ума и как распознать в соседе психопата »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

"Советских вождей" на Первом канале разрешил Мединский
06:04, 03 Февраля 2017
Sobesednik.ru узнал о личном одобрении сериала «Советские вожди» министром культуры РФ Владимиром Мединским
»
Константин Баканов: Сталин без антракта
00:05, 03 Февраля 2017
Обозреватель Sobesednik.ru – о фигуре Сталина в репертуаре различных российских театров
»
5 фактов о самом вкусном зимнем напитке – какао
22:09, 02 Февраля 2017
Sobesednik.ru выяснил, чем полезно какао и почему его особенно хорошо употреблять в зимний период
»