Спасенная от огня старушка через полчаса упала с 9 этажа в Уфе

В Башкортостане спасатели дважды приезжали к пожилой женщине из-за пожара и падения из окна.

Как сообщает издание «МедиаКорСеть», инцидент произошел 1 февраля. В полдень в службу спасения Уфы поступил звонок от очевидца, который заявил, что из квартиры на девятом этаже одного из домов по улице Менделеева пожилая женщина зовет на помощь.

Оказалось, что в квартире загорелся диван. Однако приехавшие на место спасатели обнаружили, что их помощь уже не требуется, поскольку огонь потушил сын пенсионерки.

Тем не менее на следующий вызов эта бригада не доехала – спасателей вновь направили по тому же адресу. Вернувшись, сотрудники службы обнаружили, что с той же женщиной произошло новое несчастье – она выпала с окна девятого этажа на козырек подъезда. Это произошло спустя всего полчаса после того, как спасатели покинули квартиру пострадавшей.

Пенсионерке 1948 года рождения оказали первую помощь и госпитализировали, хотя видимых травм она не получила: как пишет издание, удар при падении мог смягчить снежный покров.