Происшествия
Источник: ТАСС
12:34, 02 Февраля 2017 Версия для печати

На станции "Алтуфьево" женщина погибла под колесами поезда

В московском метро пассажирка упала под приходящий поезд и погибла.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы, несчастный случай произошел в четверг, 2 февраля, на станции метро «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Женщина упала на рельсы в тот момент, когда к станции подходил поезд. От полученных травм потерпевшая скончалась.

В результате инцидента произошел сбой в движении поездов на северном участке «серой» ветки: поезда не ходили от станции «Отрадное» до станции «Алтуфьево».

В настоящее время движение осуществляется в прежнем режиме.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Соловьева Екатерина

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