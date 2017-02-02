На станции "Алтуфьево" женщина погибла под колесами поезда

В московском метро пассажирка упала под приходящий поезд и погибла.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы, несчастный случай произошел в четверг, 2 февраля, на станции метро «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Женщина упала на рельсы в тот момент, когда к станции подходил поезд. От полученных травм потерпевшая скончалась.

В результате инцидента произошел сбой в движении поездов на северном участке «серой» ветки: поезда не ходили от станции «Отрадное» до станции «Алтуфьево».

В настоящее время движение осуществляется в прежнем режиме.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.