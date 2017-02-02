Москвич протаранил авто полиции, не желая показать документы

В Москве разыскивают водителя, который наехал на правоохранителя, протаранил полицейский автомобиль и скрылся.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел на Егерской улице в районе Сокольники Восточного административного округа столицы. Сотрудники полиции остановили автомобиль BMW для проверки документов. Однако водитель отказался подчиниться требованиям правоохранителей.

По словам собеседника агентства, водитель совершил наезд на одного из стражей порядка, а затем протаранил полицейский автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранители открыли огонь по машине, однако водителю все равно удалось уйти от преследования.

Для поимки злоумышленника в городе введен план «Перехват». По факту инцидента проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.