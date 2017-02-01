Женщина покусала пассажирку на станции "Текстильщики" в Москве

Женщина искусала и поцарапала пассажирку столичного метро на станции «Текстильщики».

По данным Life, на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии произошёл конфликт между двумя женщинами. Во время потасовки одна из них оцарапала лицо своей оппонентки и несколько раз укусила её за руки.

«На место была вызвана "скорая помощь". Потерпевшая имела раны в области кистей рук, характерные для укусов», — сообщил источник портала. Пострадавшую отправили в больницу. По данному факту проводится проверка.