Происшествия
Источник: Life
08:44, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Женщина покусала пассажирку на станции "Текстильщики" в Москве

Женщина искусала и поцарапала пассажирку столичного метро на станции «Текстильщики».

По данным Life, на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии произошёл конфликт между двумя женщинами. Во время потасовки одна из них оцарапала лицо своей оппонентки и несколько раз укусила её за руки.

«На место была вызвана "скорая помощь". Потерпевшая имела раны в области кистей рук, характерные для укусов», — сообщил источник портала. Пострадавшую отправили в больницу. По данному факту проводится проверка.

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Ушаков Олег

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