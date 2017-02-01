За пачку сока с "трупом младенца" англичанка получила $12

Англичанка написала жалобу на магазин, в котором купила сок с останками неизвестного существа на дне.

Жительница английского Бристоля Джейд Смит опубликовала в своем аккаунте в Facebook кадры страшной находки, сделанной ею при вскрытии упаковки с соком, купленной в местном супермаркете.

Жуткий объект на фото напоминает останки некого животного, однако англичанка уверена, что обнаружила останки мертвого младенца.

«Сок странно пах, поэтому я решила вскрыть пакет. Меня чуть не стошнило, когда я увидела то, что лежало на дне емкости», — написала женщина в соцсети.

По словам Смит, у странного объекта были «маленькие глазки и ручки».

Вскрыв пакет и рассмотрев содержимое, женщина немедленно отправилась в магазин сети Aldi, где приобрела сок, и написала жалобу. Впрочем, сотрудники супермаркета заверили, что ей не о чем волноваться, и выплатили 10 фунтов компенсации.

Через несколько недель она получила подарочный сертификат на 12 долларов и письмо с извинениями от представителей супермаркета.

В нем было сказано, что обнаруженный ею странный объект был ничем иным, как комками плесени, которые могли образоваться из-за нарушения упаковки.

В настоящий момент руководство Aldi расследует данный инцидент.