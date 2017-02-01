Происшествия
Источник: ИА "Народные новости"
09:59, 01 Февраля 2017 Версия для печати

В Сибири мать троих детей родила и сожгла младенца в печи

В Кемеровской области женщина сожгла своего новорожденного ребенка в печи в бане.

Как сообщает ИА «Народные новости» со ссылкой на региональное управление СК, вопиющий случай произошел в Мариинском районе Кемеровской области.

Здесь в январе 36-летняя женщина жестоко расправилась со своим новорожденным ребенком. По данным следствия, роженица не состояла на учете у врачей и решила родить самостоятельно. Как отметили в ведомстве, ребенок не был желанным ни для матери, ни для ее мужа — помимо него у пары уже было трое несовершеннолетних детей.

Женщина почувствовала, что у нее начались схватки, но не стала вызывать врачей. Роды прошли удачно, однако после этого мать взяла младенца, завернула его в пеленку и бросила в печь бани.

По данным агентства, муж преступницы знал о том, что она убила ребенка. Позже об этом стало известно местному участковому, который явился домой к супругам. Тогда женщина во всем созналась. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

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Соловьева Екатерина

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