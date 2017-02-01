В Омске взломщик с ножом взял в плен девочку, требуя героин

В Омской области возбуждено уголовное дело против человека, захватившего в заложники 13-летнюю девочку.

Как сообщает сайт Следственного управления СК РФ по Омской области, около 10 часов утра 1 февраля в частный дом на окраине Омска ворвался неизвестный мужчина. Преступник захватил в заложники 13-летнюю девочку и угрожал ей ножом. Мужчина требовал, чтобы ему передали дозу героина, сообщили в СК. Прибывшим на место сотрудникам полиции и Росгвардии удалось задержать злоумышленника. Им оказался 41-летний местный житель Евгений Завагин, ранее судимый за кражи и «иные имущественные преступления».

Как пишет местное издание «НГС Омск» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, помимо девочки в доме находилась ее бабушка, которой удалось покинуть дом. В результате инцидента ребенок не пострадал. Как сообщили в СК, полицию вызвала сама девочка.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.206 УК РФ (захват заложника, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).