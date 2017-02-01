Причиной ДТП с 9 жертвами в Новой Москве стал выезд на встречку

Число погибших в автокатастрофе в Новой Москве возросло до девяти.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что на Варшавском шоссе на повороте в сторону деревни Коротыгино произошло ДТП с участием двух автомобилей — УАЗ и Toyota. В результате один из автомобилей загорелся, находящиеся внутри люди оказались заблокированы. В настоящее время пожар потушен.

Как сообщили агентству ТАСС в столичной полиции, в ДТП в Новой Москве погибли девять человек, трое получили травмы. По предварительным данным, в автомобиле УАЗ погибли четверо граждан Киргизии, в иномарке погибли пять человек. Трое пострадавших также являлись пассажирами Toyota.

Для деблокации пострадавших спасатели МЧС использовали специальный инструмент.

Чтобы доставить пострадавших в больницу, на место вылетел санитарный вертолет.

На месте ЧП работают врачи скорой помощи, спасатели и сотрудники ДПС. Движение на участке ДТП осуществляется по реверсивной схеме.

«Движение транспорта осуществляется по Варшавскому шоссе реверсивно по полосе, предназначенной для движения в сторону Москвы. На месте ЧП работают сотрудники ДПС. которые регулируют проезд транспорта и устанавливают причину аварии», — сообщил собеседник ТАСС.

По данным Life, виновником аварии является водитель Toyota, выехавший на встречную полосу.