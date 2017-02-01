Происшествия
18:02, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Причиной ДТП с 9 жертвами в Новой Москве стал выезд на встречку

Число погибших в автокатастрофе в Новой Москве возросло до девяти.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что на Варшавском шоссе на повороте в сторону деревни Коротыгино произошло ДТП с участием двух автомобилей — УАЗ и Toyota. В результате один из автомобилей загорелся, находящиеся внутри люди оказались заблокированы. В настоящее время пожар потушен.

Как сообщили агентству ТАСС в столичной полиции, в ДТП в Новой Москве погибли девять человек, трое получили травмы. По предварительным данным, в автомобиле УАЗ погибли четверо граждан Киргизии, в иномарке погибли пять человек. Трое пострадавших также являлись пассажирами Toyota.

Для деблокации пострадавших спасатели МЧС использовали специальный инструмент.

Чтобы доставить пострадавших в больницу, на место вылетел санитарный вертолет.

На месте ЧП работают врачи скорой помощи, спасатели и сотрудники ДПС. Движение на участке ДТП осуществляется по реверсивной схеме.

«Движение транспорта осуществляется по Варшавскому шоссе реверсивно по полосе, предназначенной для движения в сторону Москвы. На месте ЧП работают сотрудники ДПС. которые регулируют проезд транспорта и устанавливают причину аварии», — сообщил собеседник ТАСС.

По данным Life, виновником аварии является водитель Toyota, выехавший на встречную полосу.

читайте также:Госавтоинспекция рассчитывает в этом году на увеличение количества ДТП без пострадавших, оформленных по европротоколу
Европротоколу по ДТП поможет увеличение лимита выплат
Автообозреватель Sobesednik.ru — о том, почему многие отказываются самостоятельно оформлять ДТП по европротоколу »

читайте также:Превышение даже за рулем отличного автомобиля не отменяет законов физики
Александр Пикуленко: Что надо знать, чтобы не попасть в аварию
Колумнист Sobesednik.ru Александр Пикуленко считает не лишним напомнить базовые принципы автомобильной безопасности  »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

"Советских вождей" на Первом канале разрешил Мединский
06:04, 03 Февраля 2017
Sobesednik.ru узнал о личном одобрении сериала «Советские вожди» министром культуры РФ Владимиром Мединским
»
Константин Баканов: Сталин без антракта
00:05, 03 Февраля 2017
Обозреватель Sobesednik.ru – о фигуре Сталина в репертуаре различных российских театров
»
5 фактов о самом вкусном зимнем напитке – какао
22:09, 02 Февраля 2017
Sobesednik.ru выяснил, чем полезно какао и почему его особенно хорошо употреблять в зимний период
»