Происшествия
Источник: Российские СМИ
07:48, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Москвичка выжила, упав в сугроб с 14 этажа здания госинспекции

На северо-востоке столицы женщина выпала из окна 14 этажа и осталась в живых.

Инцидент произошёл 31 января на Беринговом проезде в районе Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы. 50-летняя женщина выпала из окна здания Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости, передаёт ТАСС.

Женщину отправили в больницу с серьёзными переломами и травмой головы. Она находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

«Мы услышали крики за окном. Когда вышли, на снегу в палисаднике лежало тело женщины, вокруг которого стояли люди», — рассказал «Комсомольской правде» сотрудник нотариальной конторы, находящейся на первом этаже жилого дома. По данным газеты, с упавшей женщиной произошёл несчастный случай.

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Ушаков Олег

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