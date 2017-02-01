Москвичка выжила, упав в сугроб с 14 этажа здания госинспекции

На северо-востоке столицы женщина выпала из окна 14 этажа и осталась в живых.

Инцидент произошёл 31 января на Беринговом проезде в районе Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы. 50-летняя женщина выпала из окна здания Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости, передаёт ТАСС.

Женщину отправили в больницу с серьёзными переломами и травмой головы. Она находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

«Мы услышали крики за окном. Когда вышли, на снегу в палисаднике лежало тело женщины, вокруг которого стояли люди», — рассказал «Комсомольской правде» сотрудник нотариальной конторы, находящейся на первом этаже жилого дома. По данным газеты, с упавшей женщиной произошёл несчастный случай.