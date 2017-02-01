Происшествия
Источник: РИА "Новости"
16:17, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Людей зажало в горящем авто в результате ДТП в Новой Москве

В результате столкновения двух автомобилей в Новой Москве погибли восемь человек.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Москве, инцидент произошел днем 1 февраля на повороте в сторону деревни Коротыгино в Троицком административном округе столицы. Автомобили УАЗ и Toyota столкнулись, в результате чего одна из машин загорелась. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание и извлекли людей, которые оказались заблокированы в горящем автомобиле.

Источник в экстренных службах города рассказал агентству, что в результате ДТП погибли восемь человек, еще четверо пострадали.

На месте происшествия работают четыре спасательных отряда, информация о пострадавших уточняется.

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Соловьева Екатерина

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