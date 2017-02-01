Происшествия
Источник: Novosib Room
11:10, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Экс-заключенный пытал сибиряка электрошокером ради 4 млн и авто

В Новосибирске мужчина пытал знакомого электрошокером, вымогая у него почти четыре миллиона рублей.

По данным портала Novosib Room, инцидент произошел в конце прошлого года. Как стало известно правоохранителям, 33-летний житель Новосибирска вымогал у приятеля 3 800 тысяч рублей. При этом мужчина применял к потерпевшему пытки и угрожал ему расправой. Полиция установила, что преступник пытал свою жертву при помощи электрошокера. Получив деньги, злоумышленник вынудил знакомого написать расписку и отдать ему автомобиль марки «Субару». При этом, как отмечает издание, вымогатель угрожал несчастному пистолетом.

Полиции удалось задержать подозреваемого. При обыске у него были изъяты два травматических пистолета и документы на машину, деньги в доме у задержанного правоохранители не нашли.

Также в ходе разбирательств выяснилось, что мужчина был ранее судим по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

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Соловьева Екатерина

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