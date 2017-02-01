Актрису обвинили в краже алкоголя на вечеринке "Росгосстраха"

Актрису и модель Марину Москвину, а также её подругу заподозрили в краже алкоголя на корпоративе «Росгосстраха».

РИА «Новости» сообщает, что на Марину Москвину и её подругу завели уголовное дело по статье «Покушение на грабёж, совершённый организованной группой», предполагающей наказание до семи лет лишения свободы. Как рассказал адвокат одной из девушек Михаил Ошеров, 26 декабря 2016 года девушки пришли на новогодний корпоратив «Росгосстраха» в гостинице «Корстон» на улице Косыгина в Гагаринском районе ЮЗАО столицы, чтобы познакомиться с мужчинами. «Познакомиться не удалось, решила хоть шампанского взять», — сказал адвокат.

Выходя из гостиницы, подруги взяли с собой бутылку шампанского «Абрау-Дюрсо» и бутылку виски Jameson. Стоимость алкоголя не превышала 2,5 тысячи рублей, сообщил Ошеров. По его словам, у дверей их остановила женщина, которая вызвала полицию.

Отметим, что актриса Марина Москвина исполнила эпизодическую роль в сериале «След». Москвина и её подруга участвуют в качестве фотомоделей в съёмках для модных журналов.