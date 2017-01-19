В ЦАО бизнесмен выжил после выстрелов киллера в голову

В центре Москвы неизвестные обстреляли начальника автосервиса на Lexus.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК РФ по Москве Юлию Иванову, инцидент произошел вечером 18 января на Шмитовском проезде в Пресненском районе ЦАО. Неизвестные злоумышленники ранили из огнестрельного оружия водителя автомобиля Lexus, после чего он был доставлен в больницу.

По данным агентства, 45-летний пострадавший руководит одним из московских автосервисов. В мужчину стреляли из автомобиля, который остановился рядом с его машиной. Преступники выстрелили бизнесмену в голову и скрылись.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Интрфакс», исполнителем преступления мог стать киллер.

В пресс-службе столичного управления МВД рассказали, что полиция нашла машину, на которой могли скрыться преступники.

«Для розыска и задержания подозреваемых был организован план "Перехват", иномарка, на которой предположительно злоумышленники скрылись с места происшествия, была найдена полицейскими брошенной на Пятницком шоссе», – сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и о незаконном обороте оружия.