Происшествия
08:34, 19 Января 2017 Версия для печати

В ЦАО бизнесмен выжил после выстрелов киллера в голову

В центре Москвы неизвестные обстреляли начальника автосервиса на Lexus.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК РФ по Москве Юлию Иванову, инцидент произошел вечером 18 января на Шмитовском проезде в Пресненском районе ЦАО. Неизвестные злоумышленники ранили из огнестрельного оружия водителя автомобиля Lexus, после чего он был доставлен в больницу.

По данным агентства, 45-летний пострадавший руководит одним из московских автосервисов. В мужчину стреляли из автомобиля, который остановился рядом с его машиной. Преступники выстрелили бизнесмену в голову и скрылись.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Интрфакс», исполнителем преступления мог стать киллер.

В пресс-службе столичного управления МВД рассказали, что полиция нашла машину, на которой могли скрыться преступники.

«Для розыска и задержания подозреваемых был организован план "Перехват", иномарка, на которой предположительно злоумышленники скрылись с места происшествия, была найдена полицейскими брошенной на Пятницком шоссе», – сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и о незаконном обороте оружия.

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Соловьева Екатерина

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