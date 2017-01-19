Под Иркутском мать задушила детей и сообщила об этом в полицию

Жительница Иркутской области сама позвонила в полицию после убийства 5-летней дочери и 2-летнего сына.

Как сообщает Life, ЧП произошло в микрорайоне Энергетик города Братска. 31-летняя женщина позвонила в полицию с сообщением об убийстве в одной из квартир. Приехав на место, оперативники обнаружили тела детей 2 и 5 лет. Предположительно, дети были задушены одеялом.

Сообщается, что раньше женщина не состояла на учёте, а семья, проживавшая по этому адресу, считалась благополучной. Однако молодая мать несколько раз обращалась за помощью к психиатрам.

Женщина была задержана, на месте случившегося проводится проверка.

«Сопротивления она на месте не оказывала, временно помещена в диспансер до выяснения обстоятельств», — сообщили в экстренных службах.