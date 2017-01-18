Происшествия
Источник: РИА "Новости"
12:08, 18 Января 2017 Версия для печати

Звонок из багажника помог найти пропавшую девочку в Оренбурге

Похищенная в Оренбурге школьница успела позвонить матери из багажника машины похитителей.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что неизвестные похитили 12-летнюю жительницу Оренбурга, насильно посадив ее в свою машину. Правоохранителям удалось найти девочку невредимой на одной из городских свалок.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника руководителя ГСУ СК РФ по Оренбургской области Анжелику Линькову, похищенную девочку преступник насильно посадил в багажник автомобиля. К счастью, ребенку удалось связаться с матерью, которая тут же вызвала полицию.

«Ребенок, находясь в багажнике, сумела отправить сообщение матери, а также смогла недолго поговорить с ней и попросить помощи. Из-за того, что мать незамедлительно обратилась в полицию, ребенка быстро нашли живой и невредимой» — сообщила Линькова.

Также представитель СК отметила, что, вопреки первоначальной версии событий, похитителей было не двое, а один. Сознавшийся в похищении ребенка уроженец Пермского края признал свою вину. Выяснилось, что мужчина проживает в Оренбурге с осени прошлого года и трудится рабочим в коммерческой организации. Преступник не женат, детей у него нет, уточнили в СК.

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