Жениха-лихача из свадебного кортежа уволили из МВД

Из МВД уволен сотрудник полиции, чей автомобиль был участником свадебного кортежа, нарушившего ПДД в Москве.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что 16 января в Москве свадебный кортеж грубо нарушил правила дорожного движения, в результате чего несколько столичных улиц оказались заблокированы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, в полиции установили личность сотрудника, чей свадебный кортеж нарушил правила дорожного движения. По данным портала Life, сам виновник торжества находился на пассажирском сиденьи белого Cadillac Escalade и подбадривал других участников кортежа, где ехали Bentley, два Gelаndеwagen, BMW, Mercedes и другие автомобили. BMW, по данным СМИ, несколько километров двигался задним ходом.

«По результатам проверки сотрудник одного из подразделений УВД по ТиНАО Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов), старший лейтенант полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», – сообщила Волк.

Она добавила, что решение о признании полицейского виновным в происшествии было принято на основе анализа видеозаписи со свадебным кортежем.

Также, по словам представителя ведомства, в настоящее время проводится служебная проверка в отношении руководства бывшего полицейского.