В Сибири тело пенсионерки пропало из морга после вскрытия

В Красноярске выясняют обстоятельства пропажи тела пожилой женщины из морга.
Об инциденте сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю. 6 декабря 2016 года в отдел экспертизы, расположенный в Красноярске на улице Партизана Железняка, 1ж поступило тело 88-летней женщины.
На следующий день была проведена судебно-медицинская экспертиза, после чего тело поместили в морозильную камеру морга.
Когда 12 декабря родственница покойной обратилась в морг, чтобы забрать тело, обнаружилось, что оно таинственным образом пропало.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, следователи проводят опрос сотрудников морга.
«Наряду с другими рассматриваются версии о случайном захоронении тела или об умышленном его похищении», — заявила официальный представитель ГСУ СК по региону Ольга Шаманская.
По факту пропажи тела женщины возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».