В Сибири тело пенсионерки пропало из морга после вскрытия

В Красноярске выясняют обстоятельства пропажи тела пожилой женщины из морга.

Об инциденте сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю. 6 декабря 2016 года в отдел экспертизы, расположенный в Красноярске на улице Партизана Железняка, 1ж поступило тело 88-летней женщины.

На следующий день была проведена судебно-медицинская экспертиза, после чего тело поместили в морозильную камеру морга.

Когда 12 декабря родственница покойной обратилась в морг, чтобы забрать тело, обнаружилось, что оно таинственным образом пропало.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, следователи проводят опрос сотрудников морга.

«Наряду с другими рассматриваются версии о случайном захоронении тела или об умышленном его похищении», — заявила официальный представитель ГСУ СК по региону Ольга Шаманская.

По факту пропажи тела женщины возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».