Происшествия
Источник: РИА "Новости"
07:12, 18 Января 2017 Версия для печати

Самолет из Благовещенска не долетел до Москвы из-за датчика

В Благовещенске самолет совершил экстренную посадку из-за срабатывания датчика.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на справочную службу аэропорта Игнатьево, 18 января в 04:00 по московскому времени самолет компании «ВИМ-Авиа» вылетел из Благовещенска (Амурская область), однако вскоре вернулся в аэропорт вылета. Рейс должен был приземлиться в московском аэропорту Домодедово, однако экипаж принял решение о возвращении воздушного судна после того, как на борту сработал один из датчиков.

«Сработал один из датчиков, самолет приземлился, пассажирами будет заниматься представитель авиакомпании, самолет обследуют специалисты и примут дальнейшее решение», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

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Соловьева Екатерина

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