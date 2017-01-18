Самолет из Благовещенска не долетел до Москвы из-за датчика

В Благовещенске самолет совершил экстренную посадку из-за срабатывания датчика.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на справочную службу аэропорта Игнатьево, 18 января в 04:00 по московскому времени самолет компании «ВИМ-Авиа» вылетел из Благовещенска (Амурская область), однако вскоре вернулся в аэропорт вылета. Рейс должен был приземлиться в московском аэропорту Домодедово, однако экипаж принял решение о возвращении воздушного судна после того, как на борту сработал один из датчиков.

«Сработал один из датчиков, самолет приземлился, пассажирами будет заниматься представитель авиакомпании, самолет обследуют специалисты и примут дальнейшее решение», – сообщили в пресс-службе аэропорта.