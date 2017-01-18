Происшествия
Источник: Life
10:48, 18 Января 2017 Версия для печати

Помощников Голодец избили на новогоднем корпоративе в баре ЦАО

В драке между чиновниками и работниками частной компании пострадал помощник зампреда Правительства РФ Ольги Голодец.

Как сообщает веб-издание Life со ссылкой на источник, инцидент произошел в караоке-баре «Кадриль» по адресу Пушечная улица, дом 7/5 в Мещанском районе ЦАО столицы.

Во время новогоднего корпоратива в заведении произошла драка, в которой принимали участие помощник заместителя председателя Правительства РФ Илья Баринов, а также замглавы секретариата Ольги Голодец Арсений Юшин, сообщает СМИ.

После случившегося Баринов обратился в полицию и пожаловался на побои. «Он рассказал сотрудникам полиции, что несколько человек его избили у входа в заведение, где они с коллегами отмечали предстоящий Новый год. Наряд полиции на место вызывал замглавы секретариата Ольги Голодец Арсений Юшин», — рассказал собеседник издания.

По его словам, на чиновников напали сотрудники частной компании. Всего в потасовке приняли участие около 20 человек.

Прибывшие на место инцидента медики диагностировали у Баринова ушибы мягких тканей. Юшин в ходе конфликта не пострадал. Избившие чиновников с места происшествия скрылись.

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