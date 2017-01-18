Происшествия
11:52, 18 Января 2017 Версия для печати

Пассажир столичного метро инсценировал кражу ради страховки

В столичном метро задержали мужчину, инсценировавшего кражу мобильного телефона с целью получения страховки.

Руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил Sobesednik.ru, что в дежурную часть УВД обратился мужчина, у которого якобы украли дорогостоящий телефон. Оперативники выяснили, что мобильник был застрахован, а его владелец попросил своего знакомого помочь инсценировать кражу.

По словам Мышляева, мужчины разыграли ограбление в поезде между станциями «Волгоградский проспект» и «Таганская». В отношении автора инсценировки возбудили уголовное дело за ложный донос.

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