Происшествия
Источник: РИА "Новости"
11:38, 18 Января 2017 Версия для печати

Оскорбившую жертв крушения "Боинга" в Бишкеке нашли спецслужбы

В ГКНБ Киргизии доставили женщину, оставлявшую оскорбительные комментарии о жертвах крушения «Боинга» под Бишкеком.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что спасатели обнаружили тела четырех членов экипажа упавшего под Бишкеком грузового самолета Boeing 747. В результате крушения лайнера погибли 37 человек, полностью уничтожены 23 жилых дома.

По данным РИА «Новости», Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии заинтересовался аспиранткой Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) после того, как она с презрением отозвалась о жертвах авиакатастрофы.

На своей странице в Facebook 32-летняя Таттыгул Дооталиева назвала произошедшую трагедию «естественным отбором», сообщили в пресс-службе ГКНБ. В публикациях женщины сотрудники ведомства выявили «элементы призывов к возбуждению межрегиональной и межнациональной вражды».

Сама аспирантка отрицает свою вину и утверждает, что комментарии писала не она, а неизвестные лица, укравшие ее мобильный телефон и получившие доступ к аккаунту в соцсети.

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