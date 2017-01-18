12-летнюю девочку похитили и бросили на свалке в Оренбурге

Похищенную в Оренбурге школьницу нашли на городской свалке.

Как сообщили РИА «Новости» в ГСУ СК РФ по Оренбургской области, 17 января неизвестные злоумышленники похитили 12-летнюю жительницу Оренбурга. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени возле жилого дома 20/1 по улице Родимцева. Неизвестные преступники схватили девочку, силой посадили ее в автомобиль марки «Лада Гранта» и скрылись в неизвестном направлении. Для поимки похитителей в городе был введен план «Перехват».

Как стало известно 18 января, пропавшая девочка была найдена правоохранителями в районе городской свалки. Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого в ее похищении. Им оказался 29-летний житель Пермского края, который уже признал свою вину.

О состоянии ребенка пока ничего неизвестно, однако в СК сообщили, что потерпевшая чувствует себя нормально.

«Видимых признаков насилия нет. Чувствует она себя удовлетворительно, не госпитализирована, только очень напугана. Она осмотрена врачами», — сообщили в ведомстве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о похищении.