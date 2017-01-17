Происшествия
11:56, 17 Января 2017 Версия для печати

Зарубивший семью тамбовский подросток увлекался сатанизмом

Убивший всю семью подросток из Тамбовской области увлекался египетскими богами и хотел создать сатанистскую группу.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 14 января в селе Сосновка Тамбовской области школьник изрубил топором своего отца, бабушку и сестру. По словам знакомых, подросток замкнулся после того, как пережил смерть матери.

Как рассказали порталу Life приятели 17-летнего Александра, за ним водились некоторые странности. По их словам, подросток почти ничего не рассказывал о себе и своих родных и увлекался египетской мифологией.

«Он увлекался египетскими богами, брал ник Анубис, постоянно ставил себе на аватарку его различные изображения. Ещё вместе играли в DotA 2. Так он много не говорил о себе, про семью не говорил», — рассказал изданию друг задержанного.

Как стало известно «Российской газете», совершив преступление, подросток пытался замести следы и позвал на помощь соседей, чтобы они вызвали скорую. Однако на допросе юноша признался, что сам совершил убийство. «Сам парень объяснил [убийство] мелкими бытовыми ссорами: дескать, родные попрекали его невыполнением обязанностей по дому, вот и накопилось», – пишет издание.

Впрочем, по некоторым версиям, причиной убийства стало то, что отец мальчика собирался привести в дом новую женщину, а его сын был против. Также существует версия о том, что подросток является наркоманом, а в семье ему не давали денег на наркотики, что и стало причиной жестокой мести.

Еще один приятель малолетнего преступника рассказал в интервью РЕН ТВ, что после смерти матери школьник перестал верить в бога и увлекся сатанизмом.

«На допросе спросили: "Зачем ты убил семью?" Он ответил: "Я хотел создать свою сатанистскую группу"», – рассказал приятель задержанного.

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