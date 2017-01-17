Водитель авто с ножом напал на врачей скорой в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга водитель иномарки устроил драку с врачами скорой помощи.

Ранее Sobesednik.ru писал о скандальной истории в Петропавловске-Камчатском, где пассажир автомобиля угрожал врачам скорой помощи, а водитель отказалась уступить машине дорогу. В результате мужчина, к которому ехала бригада врачей, скончался.

В сообществе «ВКонтакте», посвященном ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге, появилось сообщение о том, что возле гостиничного комплекса «Гранд-отель Европа» на Михайловской улице произошло нападение на карету скорой помощи.

По данным очевидцев, драку с медиками затеял водитель Mercedes.

«ДТП с участием кареты скорой помощи! Возмущённый водитель S-класса полез в драку! Бригада стала кричать и о наличии ножа у одного из участников ДТП!» — сообщил один из пользователей соцсети. По его словам, правоохранители прибыли на место инцидента через 2–5 минут. Вооруженный водитель попытался ранить одного из сотрудников скорой помощи, однако его вовремя скрутили коллеги медика.

Позднее в Сети появилось видео инцидента.