Происшествия
Источник: Life
10:44, 17 Января 2017 Версия для печати

У главы Фонда кино украли золотой слиток и коллекцию часов в ЮАО

Из шестикомнатной квартиры исполнительного директора Фонда кино Антона Малышева вынесли вещи на три миллиона рублей.

По данным Life, ограбление произошло на улице Мытной в ЮАО Москвы. В полицию обратилась горничная Антона Малышева, который в момент ограбления находился в Таиланде.

Малышев сообщил, что преступники похитили у него ювелирные украшения, норковые шубы, коллекцию наручных часов, а также золотой слиток. Сумма ущерба оценивается в три миллиона рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленники разыскиваются.

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Ушаков Олег

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