Происшествия
Источник: Life
11:00, 17 Января 2017 Версия для печати

Пьяный москвич голышом сбежал из плена таксиста-насильника

Столичные полицейские задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании и ограблении молодого человека.

Life сообщает, что 13 января подвыпивший 22-летний молодой человек поймал такси у станции метро «Планерная» в районе Северное Тушино в СЗАО Москвы. Таксист отвёз парня на улицу Свободы на северо-западе столицы.

По данным портала, таксист в течение четырёх часов силой удерживал у себя молодого человека. Подозреваемый изнасиловал и ограбил своего клиента. В итоге молодому человеку удалось спастись. На сайте Life выложили видео с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как голый парень нетвёрдой походкой выходит из подъезда.

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