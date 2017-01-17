Происшествия
Источник: Life
15:49, 17 Января 2017 Версия для печати

Пьяный батюшка, устроивший ДТП в Ростове, пытался уйти "домой"

Ставший виновником ДТП с семью машинами в Ростове-на-Дону священник пытался скрыться с места аварии.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что 17 января в результате массового ДТП в Ростове-на-Дону пострадали женщина и ребенок. Виновником аварии стал священнослужитель, который находился за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии.

Как сообщает портал Life, предполагаемым виновником ДТП является 25-летний священнослужитель Благовещенского греческого храма Ростова Дмитрий Кивилиди. В интернете появилось видео, на котором видно, как нескольким мужчинам приходится удерживать нетрезвого батюшку, пока тот убеждает их, что «живет совсем рядом», и просит его отпустить. Однако слышно, как другие очевидцы аварии при этом кричат: «Пьяный и пытается скрыться, не отпускайте его!»

По данным Life, находившийся за рулем Mitsubishi АSX Кивилиди двигался по городу со скоростью 120 км/ч. Как выяснилось, в одной машине со священником находились женщина и восьмилетний мальчик, которые пострадали в результате ДТП.

Как сообщили в Ростовской епархии, виновник аварии уже отстранен от службы в цервки.

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Либо церковь обслуживает государство, присоседившись к его ресурсам. Либо, следуя духовному призванию – а заодно и Конституции РФ, – она отрешается от властных прелестей »

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